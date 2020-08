TikTok non ci sta e sfida Trump: ricorso legale contro l’ordine esecutivo americano (Di domenica 23 agosto 2020) Ma anche in caso di vittoria legale, ByteDance potrebbe decidere di procedere con la vendita di TikTok. Di certo sarebbe più forte in una trattativa TikTok non ci sta. L’ordine esecutivo firmato da Donald Trump che impone alla società madre, - la cinese ByteDance - di vendere il social network dei video brevi, è ritenuto ingiusto. E per questo motivo è pronto un ricorso che, secondo quanto scrive il New … Leggi su it.mashable

