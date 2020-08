TikTok: come funziona e come usarlo | Guida (Di domenica 23 agosto 2020) La nuova app che sta conquistando velocemente milioni di giovani utenti si chiama TikTok e forse è arrivato il momento di conoscere più da vicino questo nuovo social che sta spopolando. In questa piccola Guida vedremo come funziona TikTok e come usarlo al meglio Siamo nell’epoca dei social network, dove è possibile comunicare con gli altri facilmente creando appunto delle reti sociali virtuali anche molto ampie. I numeri sono spaventosi: si parla di miliardi di persone potenzialmente connesse. Possiamo entrare in contatto con amici, parenti e persino sconosciuti per conoscere nuove persone (anche in questo frangente bisogna fare attenzione, molta attenzione). Ma veniamo al neonato che è sulla bocca di ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #TikTok: come funziona e come usarlo | Guida #tuttotek - tronodispine : Non controllo quasi mai facebook, Instagram moderatamente, Tiktok a volte me lo scordo. Il problema è sempre e solo… - heyxangel_____ : @s4ranicole e poi come sfondo home ho questo video - jnseolk : è assurdo come siamo contenti di vedere hoseok center in un tiktok quando è un main dancer, il dance leader dei ban… - QuelloConLaCana : @ladoria1 Non fai abbastanza balletti alla moda come va di moda su tiktok. Mi dispiace. -