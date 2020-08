The Sun: prima dell’arresto Maguire ha speso 70mila euro in alcolici in 5 ore (Di domenica 23 agosto 2020) The Sun lancia la bomba: prima dell’arresto per resistenza alle forze dell’ordine e tentata corruzione, Harry Maguire ha speso 70mila euro in alcolici in cinque ore. Il quotidiano si riferisce a quanto capitato a Mykonos, dove il giocatore è stato coinvolto in una rissa (ieri lo hanno rilasciato dopo il fermo). “Poche ore dopo l’atterraggio sull’isola e due giorni prima della rissa con conseguenze fatali, Maguire e i suoi amici hanno speso una cifra enorme. Bevande alcoliche per un valore di 70.000 euro e varie prelibatezze culinarie consumate in sole cinque ore presso l’esclusivo bar alla moda SantAnna”. The Sun continua: “La notte della ... Leggi su ilnapolista

funder : 'Hahaahahahhahahahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahhahahaahahhahahahahahahhahahahahahahahhahahahahhahaahhahhah… - napolista : The Sun: prima dell’arresto Maguire ha speso 70mila euro in alcolici in 5 ore Il quotidiano inglese fa le pulci al… - Anna91874 : RT @Italia: Alla scoperta di Ischia, l'isola del dio sole ?? - Trencapinsss : @the_sun_shadow Hauria necessitat oli si o si...?? - Page_Of_The_Sun : Io che pulisco la stanza mentre ascolto le canzoni di Frozen & THAT'S THAT ON PERIODT -

Ultime Notizie dalla rete : The Sun The Sun: "Inter, occhio al City: per Lautaro ha pronti 90 milioni" Tuttosport Non solo Barça, il City fa sul serio per Lautaro: secondo il Times pronta un'offerta da 90 milioni

Come riporta The Sun, mister Guardiola vede proprio nel 'Toro' dell'Inter il sostituto naturale del 'Kun' Aguero in attacco e i suoi Citizens sarebbero così già pronti a presentare un'offerta da 90 mi ...

Manchester City, pronti 90 milioni per Lautaro Martinez

Secondo il 'The Sun', l'attaccante argentino dell'Inter è considerato da Pep Guardiola l'erede naturale di Sergio Aguero. Pronta un'offerta da 90 milioni di euro ai nerazzurri.

Come riporta The Sun, mister Guardiola vede proprio nel 'Toro' dell'Inter il sostituto naturale del 'Kun' Aguero in attacco e i suoi Citizens sarebbero così già pronti a presentare un'offerta da 90 mi ...Secondo il 'The Sun', l'attaccante argentino dell'Inter è considerato da Pep Guardiola l'erede naturale di Sergio Aguero. Pronta un'offerta da 90 milioni di euro ai nerazzurri.