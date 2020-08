The Crown 4 su Netflix il 15 novembre con Lady Diana (Di domenica 23 agosto 2020) Dal 15 novembre su Netflix sarà disponibile la quarta stagione di “The Crown”. Tra i nuovi personaggi troveremo Margaret Thatcher (Gillian Anderson) e Lady Diana Spencer (Emma Corrin). Ecco le prime indiscrezioni. Dal 15 novembre 2020 sarà disponibile la quarta stagione di “The Crown” in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio della piattaforma Netflix è attivo. The Crown 4: trama e cast Che cosaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Il creatore Peter Morgan ha parlato dei motivi per cui preferisce non includere nel drama gli eventi più recenti della famiglia reale. Dopo l'inaspettato annuncio di una sesta stagione di The Crown, a ...

The Crown 4, il teaser trailer: "La monarchia sopra ogni cosa"

The Crown, annunciata la data d'uscita della quarta stagione In uscita a partire dal 15 novembre su Netflix, la quarta stagione di The Crown, la serie televisiva che ha appassionato il mondo intero in ...

