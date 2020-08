The Batman: Zoë Kravitz è Catwoman nel trailer del film (Di domenica 23 agosto 2020) Il trailer di The Batman offre un primo sguardo a Zoë Kravitz nei panni di Catwoman per il film diretto da Matt Reeves e in uscita nel 2021. Il trailer di The Batman, rilasciato nelle scorse ore durante l'evento DC FanDome, ha permesso al pubblico collegato da ogni parte del mondo di dare una prima occhiata a Zoë Kravitz nel costume di Catwoman. Se la curiosità della gente riguardava principalmente Robert Pattinson come protagonista di The Batman, non era certo poco l'interesse per l'esordio dell'attrice come la nuova Selina Kyle. Seppure incappucciata, le immagini lasciano emergere tutto il fascino dell'attrice nei panni dell'eroina DC. In una precedente intervista, la stessa interprete di Big Little ... Leggi su movieplayer

