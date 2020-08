The Batman, trailer e cast del film con Robert Pattinson (Di domenica 23 agosto 2020) The Batman, il nuovo film sul super eroe della DC Comics di cui ieri è stato presentato il trailer ha un’ambientazione del tutto particolare. Scopriamo di più.Presentato ieri il trailer di The Batman, nel corso dell’evento FanDome della DC Comics. Il nuovo film sul super eroe della DC Comics vede dei panni dell’uomo pipistrello un affascinante Robert Pattinson. Le riprese del film, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono ancora terminate, a settembre continueranno nel Regno Unito, mentre è già stata fissata la data di uscita, che se tutto andrà come previsto sarà il 1 ottobre del prossimo anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Assassinio sul Nilo: Poirot ... Leggi su bloglive

Corriere : The Batman, svelato il primo trailer del film di Matt Reeves con Robert Pattinson - SkyTG24 : The Batman, ecco il primo trailer - VIDEO - VanityFairIt : Ecco il primo spettacolare trailer del nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo di Batman - bemygee : Pattinson sembra più un vampiro nel trailer di The Batman che in tutto Twilight, incredibile raga - Nerdmovieprod : The Batman: Quando, dove e in che universo è ambientato il film con Robert Pattinson? #batman #dc #TheBatman -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman The Batman, è uscito il primo trailer! Corriere dello Sport.it The Batman: per i fan di Twilight c'è un parallelismo con una scena del trailer

I fan di Twilight hanno condiviso su Twitter la loro teoria secondo la quale una scena del trailer di The Batman rappresenta un parallelismo con la saga interpretata da Robert Pattinson. NOTIZIA di PA ...

The Batman, la serie tv HBO Max di Matt Reeves sarà un prequel!

Matt Reeves non è solo a lavoro sul nuovo film su Batman interpretato da Robert Pattinson ma, con lo scopo di estendere ulteriormente l'universo condiviso Cavaliere Oscuro, realizzerà anche una serie ...

I fan di Twilight hanno condiviso su Twitter la loro teoria secondo la quale una scena del trailer di The Batman rappresenta un parallelismo con la saga interpretata da Robert Pattinson. NOTIZIA di PA ...Matt Reeves non è solo a lavoro sul nuovo film su Batman interpretato da Robert Pattinson ma, con lo scopo di estendere ulteriormente l'universo condiviso Cavaliere Oscuro, realizzerà anche una serie ...