The Batman, Robert Pattinson ha contribuito alla creazione del costume (Di domenica 23 agosto 2020) Ci è finalmente stato mostrato qualcosa in più su The Batman, e abbiamo inoltre scoperto che dobbiamo ringraziare anche Robert Pattinson per il design del costume. Il DC FanDome ha portato con sé un primo teaser trailer di The Batman, nel quale abbiamo potuto ammirare meglio il Batsuit. Ma sapevate che Robert Pattinson ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del costume? È stato Matt Reeves, regista del film a raccontarlo - a proposito, qui potete vedere il trailer italiano di The Batman - rispondendo alle domande dei fan: "Abbiamo ovviamente un'incredibile costumista Jacqueline Duran e il Batsuit è stato ideato da Glenn Dillon, e stiamo parlando di due geni". "È stato ... Leggi su movieplayer

