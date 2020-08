The Batman, Robert Pattinson è il nuovo Cavaliere Oscuro. Nel cast anche Zoe Kravitz (Di domenica 23 agosto 2020) Le prime immagini dell’ex vampiro di Twilight nei panni di Batman hanno mandato in visibilio i fan, nonostante manchi più di un anno all’uscita del film Il teaser trailer di The Batman è uscito da neanche un giorno è subito finito in trend topic su Twitter. Il cast del film di Matt Reeves prevede Robert Pattinson nei panni del protagonista con capelli scuri, occhi bistrati di nero nelle tenebrose atmosfere, rese ancora più interessanti dalle note dei Nirvana. La pellicola dectective story, come dichiarato dal regista, vedrà Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farren in quelli del Pinguino, Paul Daino che sarà l’Enigmista, Andy Serkins nel ruolo di Alfred, John Turturro che interpreterà ... Leggi su nonsolo.tv

