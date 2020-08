The Batman: presentato al DC FanDome il teaser (Di domenica 23 agosto 2020) Al DC FanDome è stato presentato dallo stesso regista Matt Reeves il primo teaser del nuovo The Batman con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro Dopo una lunga attesa e un enorme hype abbiamo il piacere di presentarvi il primo teaser del nuovo The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson. Lo stesso regista lo ha presentato al DC FanDome, nonostante le riprese del film siano tutt’ora in corso ed anzi, per sua stessa ammissione, è finora stato girato solo il 25% del film. Nonostante i problemi della produzione dovuti all’attuale situazione di emergenza sanitaria il direttore non ha lesinato un po’ di ironia, affermando “non potevo non mostrare qualcosa”. Anche se il primo teaser ... Leggi su tuttotek

SkyTG24 : The Batman, ecco il primo trailer - VIDEO - JUDAOcombr : THE Suicide Squad, THE Batman... É o THE C Universe ???????????????? - v_mermaid91 : RT @Corriere: The Batman, svelato il primo trailer del film di Matt Reeves con Robert Pattinson - GloriaBruno79 : RT @perchetendenza: 'Robert Pattinson': Perché sono trapelate le prime tre immagini ufficiali dell'attore inglese nei panni di Bruce Wayne… - oceanidisogni : Il trailer di the batman rilasciato il giorno del mio compleanno è una cosa bellissima -