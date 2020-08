The Batman, online il teaser trailer (Di domenica 23 agosto 2020) Durante la convention DC FanDome è stato svelato il primo teaser trailer dell’attesissimo The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. L’ attore nel corso degli anni è riuscito a scollarsi dal ruolo che lo ha reso celebre (il vampiro Edward nella saga di Twilight) per dedicarsi al cinema d’ autore. Il teaser, dal sapore molto dark ci mostra un Bruce Wayne alle prime armi. L’atmosfera, molto da thriller anni 70, ci regala una visione inedita di un Batman un molto più giovane rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Già con il Batman di Christian Bale nella trilogia di Christopher Nolan, il personaggio era analizzato ed affrontato da un punto di vista totalmente differente. Per la prima volta, nel nuovissimo The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

