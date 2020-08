The Batman: il teaser trailer presentato al DC Fandome (Di domenica 23 agosto 2020) Al DC Fandome è stato presentato il primo reaser trailer di The Batman, atteso film diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Al DC Fandome è stato presentato il teaser trailer di The Batman, atteso film diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Video che ha un che di epocale, dato che il lungometraggio stesso è ancora in standby, in attesa che le riprese possano ricominciare a settembre dopo l'interruzione di cinque mesi fa. Tutto questo in un periodo molto interessante per i fan dell'Uomo Pipistrello, dato che è stato annunciato che Ben Affleck tornerà nei panni del vigilante di Gotham City nel film dedicato a Flash, al fianco di un altro veterano come Michael ... Leggi su movieplayer

