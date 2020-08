«The Batman»: il primo (spettacolare) trailer con Robert Pattinson (Di domenica 23 agosto 2020) A Gotham City c’è un nuovo Cavaliere Oscuro. Fa la sua comparsa durante l’evento FanDome della DC Comics e vede per la prima volta Robert Pattinson dietro al mantello nero e la tuta rinforzata. È lui, infatti, il protagonista di The Batman, il film diretto da Matt Reeves che, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare al cinema il primo ottobre del 2021. Il primo trailer ufficiale, che vede una versione di Something in The Way dei Nirvana in sottofondo, ci immerge in un’atmosfera cupa e fuligginosa nel quale il Bruce Wayne di Pattinson fa il suo ingresso sulla scena con l’eyeliner nero intorno agli occhi e uno sguardo distaccato, serio, risoluto. https://www.youtube.com/watch?v=h9lw3NrTQBQ Leggi su vanityfair

