The Batman, con Robert Pattinson: ecco il primo teaser trailer (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo una lunga attesa e diverse foto precedentemente trapelate, è finalmente arrivato il primo teaser trailer di The Batman, il film in cui è Robert Pattinson a prestare il volto al Cavaliere Oscuro. Il filmato – presentato durante il DC FanDome - anticipa l’atmosfera da thriller anni ’70 di questa nuova pellicola. https://youtu.be/NLOp 6uPccQ Nel trailer è stato mostrato il nuovo Batman di Pattinson. Bruce Wayne è più giovane rispetto a quello a cui siamo stati abituati nei precedenti film, ma persiste quel teso clima tipico del personaggio. Il breve teaser racchiude solo qualche piccola scena, considerando che le riprese sono state bruscamente interrotte a ... Leggi su optimagazine

