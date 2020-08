The Batman, atmosfere cupe e Nirvana: ecco il teaser del nuovo film con Robert Pattinson (Di domenica 23 agosto 2020) Il film è ancora in lavorazione – sono state girate solo un quarto delle scene – ma il teaser trailer ha già fatto il giro del web, mandando in visibilio i fan. Il nuovo Batman, firmato Matt Reeves, arriverà nelle sale nel 2021 e avrà come protagonista l’attore Robert Pattinson, l’ex divo della saga Twilight. Un film che si preannuncia dark già dalle prime immagini: atmosfere cupe, una Gotham post-industriale ripresa sulle note di Something in the way dei Nirvana. “Io sono la vendetta” sussurra il nuovo Cavaliere Oscuro, un Pattinson trasformato, in sella alla moto con i capelli tinti di nero e gli occhi ... Leggi su ilfattoquotidiano

