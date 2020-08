Terremoto: per i geologi ci sono gravi ritardi nella ricostruzione pubblica e privata (Di domenica 23 agosto 2020) "A quattro anni dal primo dei terremoti che tra agosto 2016 e gennaio 2017 hanno sconvolto il Centro Italia, sia la ricostruzione pubblica che quella privata sono in forte ritardo e tale lentezza è dimostrata dal Rapporto sulla ricostruzione post sisma 2016 presentato ieri dal Commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini". È il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei geologi, in occasione del quarto anniversario dal violento sisma di magnitudo 6.0 che, il 24 agosto 2016, distrusse Amatrice e Accumoli, nel Lazio, e Arquata del Tronto, nelle Marche, provocando 299 vittime. "Questi dati dimostrano che il bilancio dei lavori è tutt'altro che positivo - aggiunge Angelone - a partire dalla ricostruzione ... Leggi su agi

