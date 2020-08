Terremoto, Papa Francesco: «Accelerare la ricostruzione nell'Italia Centrale» (Di domenica 23 agosto 2020) A quattro anni dal sisma dell'Italia centrale, Papa Francesco auspica un'accelerazione dei lavori di ricostruzione, ormai in corso da anni. «Domani si compiono anche quattro anni dal... Leggi su ilmattino

A quattro anni dal sisma dell'Italia centrale, Papa Francesco auspica un'accelerazione dei lavori di ricostruzione, ormai in corso da anni. «Domani si compiono anche quattro anni dal terremoto che ha ...Agli occhi di papa Francesco il mondo, Italia compresa, non se la passa bene. Non capitava da tempo che nel dopo Angelus domenicale ricordasse tanti temi scottanti di attualità, vere emergenze che all ...