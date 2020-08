Terremoto Centro-Italia, 4 anni dopo la ricostruzione è ferma: recuperato il 3% delle 80mila case inagibili. E ci sono ancora 41mila sfollati nonostante il covid (Di domenica 23 agosto 2020) Macerie, edifici distrutti e paesaggi spettrali. Girando tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dal 24 agosto 2016 il panorama sembra essersi cristallizzato, come in un quadro. dopo quattro anni e quattro commissari diversi, la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia, è ancora una chimera. Solo poco più del 3% delle 80mila abitazioni dichiarate inagibili è oggi di nuovo utilizzabile, anche se, va detto, le domande inviate per accedere al contributo per i lavori sono state appena 13.900. Intanto 41mila persone sono ancora senza casa e vivono grazie all’assistenza statale con un contributo per l’affitto, in una soluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Raiofficialnews : #24agosto2016: sono le 3:36 quando un sisma di magnitudo 6.0 colpisce il centro Italia, provocando 299 vittime. La… - Tg1Raiofficial : Quattro anni fa il #Terremoto nel centro Italia. Il commissario per la ricostruzione @GiovanniLegnini dice: 'Semp… - olivieripennesi : RT @Tg1Raiofficial: Quattro anni fa il #Terremoto nel centro Italia. Il commissario per la ricostruzione @GiovanniLegnini dice: 'Semplifi… - abruzzoweb : TERREMOTO CENTRO ITALIA: 4 ANNI DOPO LA TERRA TREMA ANCORA, ''VIVIAMO DI PROMESSE NON MANTENUTE'' - abruzzoweb : TERREMOTO CENTRO ITALIA: 4 ANNI DOPO AMATRICE ATTENDE ANCORA LA RICOSTRUZIONE -