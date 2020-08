Tenet (2020): Trailer Italiano Finale del film di Christopher Nolan – HD (Di domenica 23 agosto 2020) Tenet (2020): Trailer Italiano Finale del film di Christopher Nolan – HD Per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx Diretto da: Christopher Nolan Cast: John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Himesh Patel #Tenet di Christopher Nolan, è un film epico d’azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. #filmalcinemaagosto2020 In uscita in ... Leggi su udine20

lasoralalla : Mercoledì vado a vedere Tenet e non metto piede in un cinema dal giorno 13 febbraio 2020. Sono quasi sicura che mi… - SerialGamerITA : Tenet, Warner Bros pubblica il trailer finale del film di Nolan - JustNerd_IT : #Tenet è spettacolare nel trailer finale italiano - Leggi l'articolo completo su: - Rk_life_tweets : RT @UCI_Cinemas: Manca sempre meno! Tra soli 3 giorni potrete vivere nei cinema UCI #TENET, il nuovo capolavoro firmato #ChristopherNolan!… - UCI_Cinemas : Manca sempre meno! Tra soli 3 giorni potrete vivere nei cinema UCI #TENET, il nuovo capolavoro firmato… -