‘Temptation Island 7’, due tentatrici ricoverate al rientro dalle vacanze perché positive al Covid (Di domenica 23 agosto 2020) Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato di due ex corteggiatrici di Uomini e Donne che, attraverso i social network, hanno rivelato di essere risultate positive al Covid-19: Giulia Latini, ex pretendente di Luca Onestini, e Vittoria Deganello, scelta di Mattia Marciano, dopo una vacanza insieme in Sardegna hanno ricevuto l’esito dei tamponi e si trovano ora in isolamento domiciliare con alcuni dei (fortunatamente lievi) sintomi di questo mostro che prima ha imposto il lockdown paralizzando l’Italia intera e, dopo un accenno di respiro, sta tornando a incutere timore con più prepotenza. Dopo le due ex corteggiatrici, anche due ex tentatrici di Temptation Island 7 hanno rivelato a mezzo social di aver contratto il virus e si trovano ora ricoverate in ospedale. “Esattamente una ... Leggi su isaechia

