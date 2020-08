Tempeste di grandine verso il Nord Italia, prossime ore (Di domenica 23 agosto 2020) Meteo che cambia in Italia, con aria più fresca che inizia a traboccare nelle Alpi, ed ecco che si formano i primi temporali, che come di solito avviene, diventano imponenti in questo periodo dell’anno. Nelle prossime ore, aria umida e più fresca dovrebbe scendere ancora più a sud, verso la Valle Padana, e dare origine a temporali sparsi di forte intensità, e forse ad un pomeriggio con il rischio di grandine di grossa taglia. I temporali potrebbero interessare anche tratti stradali piuttosto frequentati quest’oggi, essendo un giorno dedicato ai rientri dalle vacanze. Nel video, strada allagata dopo un forte acquazzone con la grandine, che essendo meno densa dell’acqua, galleggia sopra. Ci troviamo a Merano in provincia di ... Leggi su meteogiornale

Forte maltempo in Alto Adige: le strade di Merano come fiumi in piena

