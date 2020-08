Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Nadja minaccia l’aborto e Tim decide di sposarla! (Di domenica 23 agosto 2020) Usare l’aborto come arma di ricatto è un’azione inconcepibile per qualunque donna… ma non per Nadja Holler (Anna Lena Class)! Dopo aver finto per settimane di essere incinta di Tim (Florian Frowein), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna penserà bene di minacciare di mettere fina alla propria (finta) gravidanza per legare a sé il ragazzo. Ed il suo piano funzionerà…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael ricade nella dipendenza e scompare!Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nadja ... Leggi su tvsoap

