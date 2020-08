Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael ricade nella dipendenza e scompare! (Di domenica 23 agosto 2020) Proprio quando credeva di essere ormai definitivamente uscito da quella spirale di autodistruzione che lo aveva inghiottito distruggendogli la vita, ci ricadrà in pieno scivolando fino a toccare il fondo. Stiamo purtroppo parlandi di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore avrà una ricaduta destinata a stravolgere la sua esistenza…Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: i Sonnbichler tornano al Fürstenhof!Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il padre di Natascha esce di scena ­­­­ Walter festeggia il natale insieme ad Andre, ... Leggi su tvsoap

