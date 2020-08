Ted Lasso 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 23 agosto 2020) Il 14 agosto 2020 sulla piattaforma streaming Apple+ ha debuttato una nuova serie tv: stiamo parlando di Ted Lasso. A poche settimane dalla pubblicazione, Apple ha già comunicato ufficialmente il rinnovo dello show: la serie tv avrà una seconda stagione, ragion per cui gli interessati al titolo potranno godersi le puntate a cuor leggero, consapevoli che lo show non terminerà con il solo primo ciclo di episodi. Per quanto riguarda il numero totale delle puntate bisogna capire se Apple avrà intenzione di mantenere lo stesso format della stagione precedente, rimanendo fisso a 10 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. Resta ancora da capire Quando la nuova stagione debutterà sulla piattaforma anche se, dal momento che è da poco entrata in produzione, è altamente ... Leggi su termometropolitico

