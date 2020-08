Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid (Di domenica 23 agosto 2020) La Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid Sulla Sardegna, presunto “nuovo epicentro del contagio da Covid” è in corso in queste ore una farsesca campagna di mistificazione mediatica. L’isola, come è noto, è rimasta sempre sotto R1, quasi non toccata dall’epidemia, da gennaio fino a una settimana fa, quando alcuni singoli comuni, anzi – diciamo meglio – alcuni noti locali in alcuni ben noti comuni, sono stati presi d’assalto da un paio di bande di “rich kids” sfaccendati ed idioti segnati da tre caratteristiche decisive e lampanti: contenuto virale alto, distanziamento sociale basso, Tasso ... Leggi su tpi

Zaira66091017 : @Antonella___p È chiaro che il problema sia mio, e del mio basso tasso intellettivo ma continuo, ma non capirti - Lu13Luuigi : @MaynardVenita @HuffPostItalia Non so chi tu sia ma con quello che scrivi sei la dimostrazione di quanto ho detto.… - Lu13Luuigi : @HuffPostItalia La lettura di alcuni commenti non può non indurre a fare una amara considerazione: il tasso intelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasso intellettivo Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid TPI