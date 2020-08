Sussidio Ape Sociale per la pensione di vecchiaia: ultima possibilità entro il 30 novembre (Di domenica 23 agosto 2020) Il Sussidio Ape Sociale che accompagna alla pensione di vecchiaia, ha delle scadenze precise e l’ultima data per poter fare domanda e il 30 novembre (domanda tardiva). Il Sussidio Ape Sociale fa parte delle pensioni news 2020 e terminerà il 31 dicembre, salvo eventuale proroga nella legge di Bilancio. Sussidio Ape Sociale: scadenza 30 novembre 2020 La scadenza della domanda tardiva per il Sussidio Ape Sociale ha creato molti dubbi, un lettore ci ha scritto: “Buongiorno, ho 63 anni e sono disoccupata, finirò la naspi a settembre e ho raggiunto 30 anni di contributi. Sono andata al patronato perchè volevo presentare domanda per la ... Leggi su notizieora

