Surgeon Simulator 2: nuovo trailer e accesso in anteprima (Di domenica 23 agosto 2020) Bossa Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Surgeon Simulator 2, il tirocinio per aspiranti chirurghi in arrivo prossimamente. In questo trailer lo studio racconta di come abbia costruito la sala operatoria in stile metà ‘900 sfruttando la potenza dei computer attuali. Infine, Bossa è entusiasta di annunciare che tutti gli aspiranti dottori che hanno acquistato Surgeon Simulator 2 possono giocarlo già in anteprima. Surgeon Simulator 2 è il sequel, espanso in ogni sua funzionalità, del celebre Simulatore di operazioni chirurgiche Surgeon Simulator, pubblicato nel 2013, che è subito diventato uno strumento essenziale ... Leggi su gamerbrain

