Suggestione Sarri per la Roma: ma servono troppi rinforzi (Di domenica 23 agosto 2020) Ricomincia il valzer delle panchine. E' rebus allenatore anche al Genoa, dove il neo ds Faggiano, quello che pensa di riportare in Italia il brasiliano Pato, per la panchina vorrebbe Roberto D'Aversa, ... Leggi su quotidiano

OnorioFerraro : Idea #Allegri già da tempo, suggestione #Sarri che resta solo fantasia (menomale, oppure forse). Intanto in bilico… -

Ultime Notizie dalla rete : Suggestione Sarri Suggestione Sarri per la Roma: ma servono troppi rinforzi Quotidiano.net Suggestione Sarri per la Roma: ma servono troppi rinforzi

Ricomincia il valzer delle panchine. E’ rebus allenatore anche al Genoa, dove il neo ds Faggiano, quello che pensa di riportare in Italia il brasiliano Pato, per la panchina vorrebbe Roberto D’Aversa, ...

Mercato, il City piomba su Lautaro Martinez: offerti 90 milioni all'Inter

ROMA - La prossima sarà una settimana decisiva per tante panchine italiane. E' naturalmente molto atteso l'incontro tra Antonio Conte e i dirigenti dell'Inter, fissato probabilmente per martedì: in ca ...

Ricomincia il valzer delle panchine. E’ rebus allenatore anche al Genoa, dove il neo ds Faggiano, quello che pensa di riportare in Italia il brasiliano Pato, per la panchina vorrebbe Roberto D’Aversa, ...ROMA - La prossima sarà una settimana decisiva per tante panchine italiane. E' naturalmente molto atteso l'incontro tra Antonio Conte e i dirigenti dell'Inter, fissato probabilmente per martedì: in ca ...