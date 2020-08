Strage di Ustica, segreto di Stato per altri 8 anni: “La verità farebbe male” (Di domenica 23 agosto 2020) “La verità farebbe male”: così Palazzo Chigi avrebbe motivato la proroga per altri 8 anni del segreto di Stato sulla Strage di Ustica. Secondo quanto riporta La Stampa, Giuliana Cavazza, presidente onoraria dell’associazione “Verità per Ustica” e figlia di una delle 81 vittime della Strage, avrebbe ricevuto una lettera dal governo. Nel documento, si spiega il rifiuto di togliere il segreto da alcuni documenti che riguarderebbero la tragedia di Ustica. Ma Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti vittime della Strage di Ustica, tuona: “Mai esistito segreto di ... Leggi su thesocialpost

Fedex546 : RT @DavelloStefano: Per altri 8 anni rimaranno secretati i documenti del SISMI sulla strage di #Ustica. Lo ha deciso la presidenza del Cons… - Domenic20508867 : RT @DavelloStefano: Per altri 8 anni rimaranno secretati i documenti del SISMI sulla strage di #Ustica. Lo ha deciso la presidenza del Cons… - Massimo21705820 : RT @DavelloStefano: Per altri 8 anni rimaranno secretati i documenti del SISMI sulla strage di #Ustica. Lo ha deciso la presidenza del Cons… - navida79 : @DinoGiarrusso dino ma come mai è stato rinnovato per 8 anni il segreto di stato per la strage di ustica? puoi rispondere per favore. - Nicola23453287 : RT @DavelloStefano: Per altri 8 anni rimaranno secretati i documenti del SISMI sulla strage di #Ustica. Lo ha deciso la presidenza del Cons… -