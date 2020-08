Stiria, rabbia Suzuki, Brivio: 'Pol sul verde, ma qui è dura punirlo' (Di domenica 23 agosto 2020) Un GP di Stiria amaro per la Suzuki, che ha dominato la corsa, la prima, con Joan Mir fino alla bandiera rossa esposta per il terrificante incidente di Maverick Vinales, e poi ha raccolto solo un 4° ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Stiria rabbia

La Gazzetta dello Sport

Poco ore prima del Gp di Stiria della MotoGP, abbiamo visto Marco Bezzecchi vincere in Moto 2 nonostante fosse arrivato secondo sotto la bandiera a scacchi. Motivo? Martin, che aveva trionfato, ha olt ...A distanza di pochi giorni dal GP d'Austria, la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring per il quinto appuntamento del Mondiale 2020. A tenere banco nel paddock di Spielberg è però ancora il brutto inc ...