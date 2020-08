Stefano De Martino dimentica Belen | L’ultima foto infiamma il web (Di domenica 23 agosto 2020) Finito di recente al centro del gossip per via della fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano De Martino sembra aver dimenticato ormai la sua ex. In vacanza al mare, l’ex ballerino di Amici ha ammaliato i propri follower con uno scatto che lo ritrae sugli scogli che non è passato di certo inosservato. … L'articolo Stefano De Martino dimentica Belen L’ultima foto infiamma il web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

geppy2911 : Stefano De Martino e Moser insieme con Mara Venier a Domenica In? - infoitcultura : Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino: bacia Antonio e mostra l’anello di Iannone - Casillina_97 : Alessandro Casillo, Stefano de Martino, mat e bise, Antony di Francesco e tanti altri che non ricordo - infoitcultura : Stefano De Martino e Moser insieme con Mara Venier a Domenica In? - swiftsgal : ROSSO stato di grazia (ave o Maria) rosso traditorio (ft stefano de martino) sapevo che eri un guaio tutto troppo b… -