Spal, dopo Bonifazi altri tre positivi al Covid (Di domenica 23 agosto 2020) altri contagi alla Spal dopo quello comunicato ieri di Bonifazi. Questo il nuovo annuncio del club estense: Spal srl comunica che in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie. Adesso bisognerà capire se i quattro positivi al Covid potrebbe condizionare la preparazione al prossimo campionato di Serie B della Spal. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

