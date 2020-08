Sostenibilità: questo principio è nel Dna della sinistra. Anche se non se n’è ancora resa conto (Di domenica 23 agosto 2020) Confondere ecologia con ecologismo manifesta una profonda ignoranza delle questioni ambientali e del modo di affrontarle. L’ecologia studia la struttura e la funzione degli ecosistemi che caratterizzano l’unico pianeta vivente dell’universo conosciuto: il nostro. L’ecologismo è una manifestazione culturale che dimostra grande sensibilità verso le espressioni più eclatanti della struttura degli ecosistemi, avendo la bellezza della natura come metro dei valori da proteggere. Trent’anni fa, il vicepresidente di una importante associazione ambientalista fece una conferenza sui cetacei e disse: “Ogni volta che vedo una balena o un delfino mi batte forte il cuore e quindi sono un cetologo.” Nessuno ci trovò niente di strano. Al momento delle domande gli dissi: “Se basta che le batta ... Leggi su ilfattoquotidiano

