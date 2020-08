Sorrento, covid: tampone positivo per giovane di ritorno dalla Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – “Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti covid-19“. A comunicarlo tramite Facebook è proprio il sindaco Giuseppe Cuomo. Il primo cittadino sorrentino informa che “le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, e attualmente è in isolamento domiciliare a Napoli, insieme con la fidanzata, napoletana, anche lei contagiata dal coronavirus nel corso della permanenza sull’isola”. “L’invito – conclude Cuomo – è, ancora una volta, a rispettare distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

vesuvianonews : Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, il ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-… - ottopagine : Sorrento: un ragazzo positivo al Covid-19 #Sorrento - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: positivo ragazzo di Sorrento rientrato dalla Sardegna Ora in isolamento domiciliare a Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento covid Sorrento, ragazzo al rientro dalla Sardegna positivo al Covid-19 Positanonews Coronavirus a Sorrento, contagiato un ragazzo: era statoin Sardegna con la fidanzata

Un altro caso di contagio dopo un rientro dalla Sardegna. Stavolta succede a Sorrento, dove un ragazzo del comune in provincia di Napoli, dopo essere rientrato da una vacanza sull'isola, è risultato p ...

Coronavirus, coppia rientra dalle vacanze in Sardegna: entrambi contagiati

Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna il ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute no ...

Un altro caso di contagio dopo un rientro dalla Sardegna. Stavolta succede a Sorrento, dove un ragazzo del comune in provincia di Napoli, dopo essere rientrato da una vacanza sull'isola, è risultato p ...Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna il ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute no ...