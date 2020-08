Sondaggi politici elettorali oggi 23 agosto 2020: centrodestra avanti in almeno 4 Regioni (Di domenica 23 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 23 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Manca ormai meno di un mese alle elezioni regionali e gli ultimi Sondaggi cercano di anticipare come finirà questa tornata elettorale, che come sempre rappresenta un banco di prova anche a livello nazionale, per la tenuta dell’alleanza di governo Pd-M5s e anche per le speranze del centrodestra di approfittare delle crepe tra le due anime dell’esecutivo. Dando uno sguardo alle varie elezioni regionali in programma il 20 e il 21 settembre, il primo dato macroscopico è che Partito democratico e Movimento Cinque Stelle saranno in tandem soltanto in Liguria, oltre che nelle ... Leggi su tpi

