Social / Tifosi al fianco di Romelu Lukaku: spopola l’hashtag #WeLoveYouRomelu (Di domenica 23 agosto 2020) Romelu Lukaku in silenzio dopo la finale di Europa League Una sua deviazione ha deciso la finale di Europa League tra Siviglia e Inter e da quella sera, Romelu Lukaku si è calato in un silenzio assordante. Il calciatore belga ha disertato la premiazione al termine della partita e a due giorni di distanza è ancora chiuso nel suo silenzio. Per questo motivo i Tifosi nerazzurri per dimostrargli tutto il loro affetto hanno voluto lanciare un’hashtag sui Social network e in particolar modo su Twitter, per dimostrare la loro vicinanza all’attaccante belga: #WeLoveYouRomelu il motto scelto dai Tifosi nerazzurri. L'articolo Social / Tifosi al fianco di Romelu ... Leggi su intermagazine

