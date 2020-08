Socci svela il nuovo e pericoloso hobby del premier: occhio che il Paese così rischia il baratro (Di domenica 23 agosto 2020) Sarà il vento di SuperMario Draghi che comincia a spazzare l'aria; sarà che questo governo ha stancato; sarà che ha esaurito la funzione assegnatagli alla nascita da quell'"ordine mondiale" di cui parlava Massimo Giannini nel 2019; fatto sta che dai giornaloni arrivano siluri molto preoccupanti per l'esecutivo giallorosso che presto potrebbe avere il benservito. Anzitutto è iniziata un'aperta campagna per il "No" nel referendum sul "taglio dei parlamentari" grillino: giovedì su "Repubblica" è sceso in campo direttamente il direttore Maurizio Molinari ("Perché votare No al referendum") e ieri sulla "Stampa" il referendum del "taglio" è stato demolito dall'editoriale di Massimo Cacciari (se dovesse prevalere il No sarebbe destabilizzante per il governo). Ma in contemporanea è cominciato anche un duro bombardamento ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Socci svela Antonio Socci contro Massimo Giannini: "Salvini pericolo per l'ordine costituito? Analisi piuttosto rozza" LiberoQuotidiano.it Antonio Socci, l'editorialista di Libero critica l'"avvocato del popolo”: abusa dei suoi poteri

Sarà il vento di SuperMario Draghi che comincia a spazzare l'aria; sarà che questo governo ha stancato; sarà che ha esaurito la funzione assegnatagli alla nascita da quell'"ordine mondiale" di cui par ...

Mangialardi crede ancora nei 5stelle:

Roberta Pennacchioni, definita da Rita Soccio una grande lavoratrice ... dice Riccio -. Questa pandemia ha svelato tutta la fragilità della figura femminile, che ha cercato un aiuto via telefono o ...

Sarà il vento di SuperMario Draghi che comincia a spazzare l'aria; sarà che questo governo ha stancato; sarà che ha esaurito la funzione assegnatagli alla nascita da quell'"ordine mondiale" di cui par ...Roberta Pennacchioni, definita da Rita Soccio una grande lavoratrice ... dice Riccio -. Questa pandemia ha svelato tutta la fragilità della figura femminile, che ha cercato un aiuto via telefono o ...