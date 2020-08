Sky Sport, l'addio di Ilaria D'Amico: "E' stato bellissimo. Finisco qui, ma non vi lascio" (Di lunedì 24 agosto 2020) Un congedo di dieci minuti, con tanto di filmato, grafica dedicata e mazzo di fiori consegnato da Leo Di Bello a nome di tutta la redazione: “Un fiore per ogni anno in cui ci hai accompagnato, da capitana, da bandiera, per dirti semplicemente grazie”. Ilaria D’Amico lascia Sky Sport (ma non l’azienda) tra gli applausi dei compagni di viaggio e abbracci proibiti che vengono subito sottolineati dalla diretta interessata: “Abbiamo infranto le norme anti-covid”.15 stagioni di Sky Calcio Show, 2 stagioni di Champions League, 3 Mondiali, l’Europeo del 2016, la Confederation Cup del 2009, le Olimpiadi di Londra 2012 con la conduzione della cerimonia di apertura e chiusura. Fino al picco della celebrazione: più di 5000 allenatori e giocatori intervistati. pubblicato su TVBlog.it 24 agosto 2020 ... Leggi su blogo

SkySport : Inter, i tifosi stanno con Lukaku: l'hashtag #WeLoveYouRom prima tendenza su Twitter - SkySportMotoGP : ? Problema ai freni per #Vinales, che salta giù dalla moto in rettilineo: bandiera rossa! ?? LIVE ?… - SkySport : Calciomercato Milan, Bakayoko più vicino: Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto - PipebombTeller : RT @zynedo: Ultima puntata di Ilaria D’Amico a Sky Sport. Ha (hanno) cambiato il modo di raccontare il calcio è lo sport in tv quasi sempre… - toysblogit : Sky Sport, l'addio di Ilaria D'Amico: 'E' stato bellissimo. Finisco qui, ma non vi lascio' -