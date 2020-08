Sinisa Mihajlovic positivo al tampone Covid-19 al ritorno a Bologna (Di domenica 23 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 al tampone di controllo a cui è stato sottoposto dopo il rientro di venerdì scorso a Bologna. A comunicarlo è stato lo stesso club rossoblù in una ... Leggi su gazzetta

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - rep_bologna : Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus: 'Asintomatico' [di EMILIO MARRESE] [aggiornamento delle 13:21] - GMontalesi : RT @IlarioDiGiovamb: Purtroppo Sinisa #Mihajlovic positivo al #COVID19. E' asintomatico ma la sua delicata situazione fa scattare un po di… -