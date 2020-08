Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus e asintomatico: resta in isolamento. Domani tamponi a tutto il Bologna (Di domenica 23 agosto 2020) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è positivo al Coronavirus e asintomatico. A rivelarlo è il tampone cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna. A renderlo noto è lo stesso club della città. L’allenatore rimarrà in isolamento per i prossimi quindici giorni, come prevede il protocollo nazionale. Mihajlovic ha annunciato un anno fa di essere malato di leucemia ed è stato sottoposto anche a un trapianto di midollo. Lunedì 24 agosto verranno effettuati poi i tamponi sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. In copertina ANSA/PAOLO MAGNI Sinisa Mihajlovic durante il match di Serie A ... Leggi su open.online

