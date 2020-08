Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale (Di domenica 23 agosto 2020) Con una nota pubblicata da pochi minuti sui canali social del Bologna, si apprende che l’allenatore Sinisa Mihajlovic, già alle prese con una terribile malattia, è risultato positivo al coronavirus, benchè asintomatico: Nota del Club: https://t.co/fVpimBIH7K#WeAreOne pic.twitter.com/5ArzQjLDCY — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 23, 2020 Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.Sono stati effettuati in questi giorni anche i ... Leggi su giornal

