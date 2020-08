Sinisa Mihajlovic è positivo al Coronavirus: l’annuncio del Bologna sulle sue condizioni (Di domenica 23 agosto 2020) Negli ultimi giorni, tra i nuovi casi positivi al Coronavirus, stanno emergendo molti calciatori del nostro massimo campionato. Una situazione che rischia di compromettere l’inizio delle gare, il prossimo mese. Ora però la notizia di un “contagiato d’eccezione”: Sinisa Mihajlovic ha il Coronavirus. La preoccupazione, nel suo caso, sta nel fatto che il tecnico ha sconfitto da poco la leucemia. L’annuncio del Bologna: Sinisa Mihajlovic ha il Coronavirus È stato direttamente il club allenato da Sinisa Mihajlovic ad annunciare la notizia. Quel Bologna che quando a luglio dello scorso anno l’allenatore aveva annunciato di essere malato di leucemia, ... Leggi su thesocialpost

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - InteristaForev4 : Un abbraccio e un saluto a Sinisa Mihajlovic! Vincerai anche questa!!! - FrancescoCN12 : È solo un'altra barriera da scavalcare. Forza Mister ?? #Mihajlovic #Sinisa -