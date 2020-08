Simona Ventura, struggente dedica ai figli: "Siete sempre stati l'essenza della mia vita" (Di domenica 23 agosto 2020) Simona Ventura è stata per anni una delle conduttrici di punta dei palinsesti Rai e Mediaset, ma negli ultimi anni i suoi impegni si sono sempre più diradati. Nella prossima stagione televisiva per esempio sarà solo al timone di un talk show che seguirà la messa in onda di Unposted, il film sulla vita di Chiara Ferragni, che verrà trasmesso da Rai2.La presentatrice di Sanremo 2004 ha dichiarato che avvierà a questo punto della sua vita una carriera da talent scout e produttrice, ma naturalmente senza trascurare gli affetti familiari. Ne è prova uno scatto che Supersimo ha pubblicato su Instagram fotografando i suoi figli Giacomo, Nicolò e Caterina. 23 agosto 2020 08:25. Leggi su blogo

toysblogit : Simona Ventura, struggente dedica ai figli: 'Siete sempre stati l'essenza della mia vita' - gossipblogit : Simona Ventura, struggente dedica ai figli: 'Siete sempre stati l'essenza della mia vita' - framobasta : Lei palesemente un mix tra simona ventura e antonella elia - mamozambo : @Simo_Ventura Che bei figli Simona! Complimenti di cuore?? - Alfredi68773124 : @Simo_Ventura SIMONA IO STO ASPETTANDO DA MARZO LA CASSA INTEGRAZIONE..TU RIGENERATI IO OGNI GIORNO ME DEVO INVENTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura "L'essenza della mia vita". Simona Ventura, la dedica per i suoi 3 figli è un colpo al cuore Caffeina Magazine Simona Ventura e la bellissima dedica ai suoi figli: “Siete sempre stati l’essenza della mia vita”

L'amore di una madre è un qualcosa di indiscutibile, un sentimento talmente forte e potente che non svanisce da un momento all'altro, ma si sostanzia con il tempo, matura e diventa indissolubile. Ed è ...

L’esercito dei 552 candidati consiglieri

Cinque candidati sindaco per un totale di 552 candidati consiglieri alla conquista dei soli 32 posti disponibili in assise. L’esercito è schierato in vista delle comunali del 20 e 21 settembre quando ...

L'amore di una madre è un qualcosa di indiscutibile, un sentimento talmente forte e potente che non svanisce da un momento all'altro, ma si sostanzia con il tempo, matura e diventa indissolubile. Ed è ...Cinque candidati sindaco per un totale di 552 candidati consiglieri alla conquista dei soli 32 posti disponibili in assise. L’esercito è schierato in vista delle comunali del 20 e 21 settembre quando ...