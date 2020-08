Simona Ventura mamma in love: dedica speciale ai figli (Di domenica 23 agosto 2020) Vacanze in famiglia per Simona Ventura che nonostante gli impegni professionali non ha mai dimenticato o trascurato d’essere una mamma di tre bellissimi ragazzi: Niccolò, Giacomo e Caterina. In vacanza con i figli Simona ha voluto fare una dedica proprio a loro pubblicando su Instagram uno scatto dei tre giovani insieme, scatto accompagnato da una dedica che dice tutto sull’amore di mamma che la Ventura prova: “Mettersi in posa e poi… la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più. Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai“. Tre ragazzi ormai quasi adulti che nonostante tutto apprezzano i gesti ... Leggi su quotidianpost

