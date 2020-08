Sicilia, tutti i migranti via entro domani. Musumeci sfida il governo e l'Europa: il testo dell'ordinanza (Di domenica 23 agosto 2020) entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal Governatore Siciliano Nello Musumeci. "L'ordinanza è stata pubblicata questa notte - scrive lo stesso Musumeci su Facebook - Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi ... Leggi su iltempo

