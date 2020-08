Sicilia, Musumeci ha firmato: “tutti i migranti fuori dall’isola entro 24 ore!” (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore della Sicilia non vuole più migranti nell’isola ed entro 24 ore chiede il trasferimento di tutti quelli già presenti nei centri di accoglienza. nello Musumeci foto facebook“La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento”. Parole del governatore Siciliano Nello Musumeci. Di fatto, con una nuova ordinanza, chiede che tutti i migranti presenti nei centri di accoglienza dell’isola vengano trasferiti fuori dalla Sicilia. E nessun migrante potrà più entrare. Una decisone che scatenerà una miriade di polemiche, ma anche oggettivi problemi ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arriv… - fattoquotidiano : Sicilia, Musumeci annuncia: “Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Si attivi ponte-aereo per il trasf… - MediasetTgcom24 : Emergenza migranti in Sicilia, Musumeci: 'Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione'… - Cmmy3 : RT @matteosalvinimi: ?????? ESEMPLARE! Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrati d… - ErnestoTornambe : @Musumeci_Staff @Viminale @Regione_Sicilia Meglio tardi che mai, il menefreghismo del governo centrale e di una Eur… -