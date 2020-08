Sicilia “liberata” dai clandestini, la Meloni si schiera con Musumeci: “Serve il blocco navale” (Di domenica 23 agosto 2020) Fa discutere la decisione clamorosa del governatore della Sicilia Nello Musumeci, di trasferire fuori dalla regione, entro le 24 di domani, tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia. Un’ordinanza frutto della difficoltà di gestire il rischio di contagio da Covid dovuto all’afflusso indiscriminato di immigrati. L’ordinanza ha validità fino al 10 settembre e impone il “divieto di ingresso, transito e sosta” nella regione per “ogni migrante che raggiunga le coste Siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ong”. “La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Sicilia “liberata” dai clandestini, la Meloni si schiera con Musumeci: “Serve il blocco navale”… - paolobassi15 : Nello: 'Ora chiudo tutto e butto fuori gli extracomunitari. Sicilia liberata!' Viminale: 'A Nè... Non puoi farlo' N… - Shajidn : @Signorasinasce La Sicilia viene regolarmente 'liberata' dai migranti perchè il sindaco si lagna un po'. Ma il prob… - GiorgioJayDee : Basterebbe non andare in Sicilia. Uno sa a cosa va incontro Filma lo sgombero della spiaggia, giornalista aggredi… -

