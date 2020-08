Sicilia, il governatore Musumeci firma ordinanza per chiudere gli hotspot dei migranti. Può farlo? La risposta dell’esperto (Di domenica 23 agosto 2020) «La Regione Siciliana non può trasferire di forza i migranti, non può mandarli in altre regioni perché non ha i poteri per farlo». Il governatore Siciliano Nello Musumeci ha firmato oggi l’ordinanza per ordinare lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza e vietare l’ingresso dei migranti sul territorio regionale a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Può farlo? No, spiega a Open è Gennaro Santoro, avvocato della Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili ed esperto in diritto dell’immigrazione e protezione dei diritti umani. La regione, prosegue l’avvocato, «si è arrogata competenze ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arriv… - matteosalvinimi : ?????? ESEMPLARE! Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrat… - Agenzia_Ansa : #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - DriverMattia198 : RT @AMorelliMilano: Il governatore della #Sicilia dice #BASTA all’arrivo di immigrati nell’isola e ordina la chiusura di centri d’accoglien… - Fiordaliso21 : Sicilia, l’ordinanza di Musumeci: «Via entro 24 ore tutti i i migranti» -