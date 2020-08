Shazam! 2: svelato il titolo ufficiale del film durante il DC FanDome (Di domenica 23 agosto 2020) Shazam! 2 ha un titolo ufficiale grazie al panel organizzato durante il DC FanDome che ha regalato ai fan qualche piccola anticipazione. Shazam! 2, grazie al panel organizzato dal DC FanDome, ha un titolo ufficiale: Fury of the Gods, come mostrato anche nel primo poster del sequel. Ad annunciarlo è stato il regista David F. Sandberg** durante l'evento che si è svolto in streaming e non ha regalato ulteriori anticipazioni. Il regista ha scritto online: "Abbiamo un titolo! Shazam! Fury of the Gods. Quali divinità? Perché sono sconvolte? Sì". Nel cast di Shazam! 2 ci sarà sicuramente Zachary Levi nel ruolo del protagonista. ... Leggi su movieplayer

