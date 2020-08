Sette giorni da paura per Vinales, la morte lo ha sfiorato due volte! (Di domenica 23 agosto 2020) Sette giorni da paura per Maverick Vinales in Austria, due gare in cui il pilota della Yamaha ha rischiato di morire per ben due volte, riuscendo a salvarsi per miracolo senza graffi in entrambe le situazioni. Mirco Lazzari gpGetty ImagesOggi la rottura dei freni e il salto dalla moto a 200 km/h, una settimana fa la moto di Zarco passatagli a pochi centimetri dal casco senza colpirlo. Situazione terribili che mettono i brividi solo guardando le immagini, figurarsi a viverle con l’adrenalina in corpo e tutte le emozioni che un Gran Premio di MotoGp comporta. A causare l’incidente di oggi probabilmente è stata la rottura di una pinza, che ha praticamente annullato i freni, obbligando Vinales a lanciarsi dalla sua moto in corsa, finita a 200 km/h contro le barriere e disintegratasi ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Sette giorni Università Federico II, nuovo rettore: tra sette giorni i candidati Il Mattino LA PASSIONE DI GIACOMO, IN ALPEGGIO GIÀ A DUE MESI DI VITA

PREMANA – Per tutta la durata della monticazione, cento giorni circa, sette giorni su sette, l’occupazione principale è la produzione di formaggi – con quella di accudire il bestiame. Per un giovane c ...

Inda, applausi a Siracusa per Isabella Ragonese e Teho Teardo

Applausi al Teatro Greco di Siracusa per Isabella Ragonese e Teho Teardo nel penultimo appuntamento di Inda 2020 Per voci sole. L’attrice palermitana ha letto Crisotemi di Ghiannis Ritsos nella traduz ...

