Serie C, Ambro firma con la Vibonese: sarà un avversario del Palermo (Di domenica 23 agosto 2020) Danilo Ambro vestirà la maglia della Vibonese nella prossima stagione di Serie C.Il centrocampista classe '99, che lo scorso anno al Palermo tra i dilettanti ha collezionato 17 presenze ed una rete, ha accettato la corte del club calabrese. A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La società di Viale del Fante aveva proposto al giocatore di andare in ritiro a Petralia Sottana per svolgere un provino con il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, ma l'invito è stato declinato. Con ogni probabilità, date le restrizioni nel numero di calciatori da inserire nella lista per la Serie C, Ambro non sarebbe stato ugualmente confermato. È per questo che ha deciso di accasarsi altrove. ... Leggi su mediagol

